La Uefa celebra la qualificazione alla Champions del Napoli

La squadra azzurra ieri ha ottenuto la matematica certezza alla Champions League 2018/2019.

La delusione di essere scesi a -6 di punti di distacco dalla Juventus può essere alleviata da una buonissima notizia. Il negativo pareggio di ieri a Milano (in chiave-Scudetto) è positivo in chiave Champions League, il Napoli infatti ha ottenuto la matematica certezza di parteciparvi, e la notizia è celebrata stamane dal sito ufficiale della Uefa, anche attraverso i propri social. Anche la Juventus festeggia la matematica certezza della qualificazione alla massima competizione europea.

Nel prossimo weekend saranno protagoniste della sfida #Scudetto 🇮🇹…

Ma nel frattempo, ⚪⚫ #Juventus e #Napoli 🔵 si sono assicurate un posto nella fase a gironi della #ChampionsLeague 2⃣0⃣1⃣8⃣/1⃣9⃣ 👏👏👏#UCL pic.twitter.com/Fszc5PYbJa — La UEFA (@UEFAcom_it) 16 aprile 2018

