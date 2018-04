Ufficiale, Gattuso rinnova con il Milan fino al 2021

Arrivato fra tanto scetticismo, considerato soltanto un traghettatore, Gattuso si è guadagnato la conferma.

Rino Gattuso e il Milan: il matrimonio continua! L’allenatore rossonero ha ufficialmente rinnovato il suo contratto, prolungando fino al 2021 la permanenza sulla panchina rossonera. Questo il testo del comunicato del Club sul sito ufficiale:

AC Milan comunica di aver prolungato il contratto con l’allenatore rossonero Gennaro Gattuso al 30 giugno 2021. Rino Gattuso ha sempre dato priorità alla squadra, mettendola davanti a qualsiasi cosa. Quando si parlava del suo rinnovo, ci sperava, ma soprattutto dimostrava di non avere fretta. Non ha mai nascosto il sogno di rimanere a lungo al Milan: un sogno che, oggi, si è avverato. Sì, perché dal giorno del suo arrivo sulla panchina della Prima Squadra, Rino è riuscito a portare l’entusiasmo e la passione per i nostri colori. La logica conseguenza è arrivata con il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2021. Nessuna sorpresa, la notizia era nell’aria, ma adesso è stato messo tutto nero su bianco.

La dirigenza si è mossa in netto anticipo, premiando nel migliore dei modi il grande lavoro di Gattuso prima del termine di una stagione ancora piena di obiettivi: dalla qualificazione in Champions League alla finale di TIM Cup. Un gesto molto importante, di totale sintonia ed empatia tra la società e il tecnico. Così il Milan dà continuità e fiducia al progetto, per la serenità del gruppo rossonero e la felicità dei nostri tifosi. Il Diavolo è (e resta) nelle mani di Rino!