Ufficiale: il VAR ci sarà al mondiale

Adesso è ufficiale, il VAR sbarcherà anche nel mondiale del 2018 in Russia

A dare l’ufficialità è stato il presidente della federcalcio tedesca su Twitter.

La tecnologia dunque si espande e arriva fino alla massima competizione calcistica, ci saranno arbitri da tutto il mondo che dovranno imparare ad utilizzare questa tecnologia.

Oltre ad Italia, Germania, Australia , Portogallo, Stati Uniti e per qualche partita Inghilterra, il VAR raggiungerà non solo la massima competizione calcistica al mondo, ma dall’anno prossimo ci sbarcherà anche in Francia e Spagna

Comments

comments