Ufficiale, la formazione del Napoli

Maurizio Sarri ha comunicato l’undici titolare che questa sera affronterà la Lazio al San Paolo.

Il tecnico azzurro deve fare i conti con la defezione dell’ultimo minuto di Vlad Chiriches, out per un problema muscolare, ma sceglie ugualmente di non rischiare Albiol: ci sarà dunque l’esordio stagionale di Lorenzo Tonelli. Recuperato Mertens, dopo il problema alla caviglia rimediato a Benevento.

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Tonelli, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne.

