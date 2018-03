UFFICIALE – La Roma cede a titolo definitivo Mario Rui al Napoli: il comunicato

La Roma attaverso un comunicato ha dichiarato di aver trasformato in titolo definitivo alcuni giocatori che erano stati ceduti in estate a titolo temporaneo, tra questi Mario Rui.

Oltre ad aver ceduto, la Roma ha anche trasformato i titoli temporanei a definitivi dei giocatori acquistati in estate.

Ecco il comunicato: “Il Consiglio di Amministrazione di A.S. Roma, riunitosi in data odierna, ha approvato il Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 31 dicembre 2017 relativa all’andamento gestionale del primo semestre (il “Semestre”) dell’esercizio sociale 2017-2018.

Nel corso della sessione estiva della campagna trasferimenti della stagione sportiva 2017/18, effettuata dal 1 luglio al 31 agosto 2017, la Società ha continuato ad investire per l’acquisizione di diritti alle prestazioni sportive di calciatori. In particolare, sono stati acquisiti a titolo definitivo i diritti alle prestazioni sportive relativi ai calciatori Kolarov e Under, mentre per i calciatori Defrel e Schick sono stati inizialmente sottoscritti contratti di acquisto a titolo temporaneo, rispetto ai quali dopo la conclusione del Semestre e prima della data della presente Relazioni si sono verificate le condizioni contrattuali previste che impongono di trasformare l’acquisto temporaneo in definitivo.

Inoltre, per il calciatore Silva Duarte (Mario Rui), è stato definito un contratto di cessione a titolo temporaneo, con obbligo di conversione a titolo definitivo, avvenuto nel corso del semestre a seguito del verificarsi delle sottostanti condizioni contrattuali”.

