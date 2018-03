UFFICIALE: la Uefa comunica i cambiamenti della nuova Europa League

L’Uefa, attraverso i propri canali di comunicazione, ha pubblicato i cambiamenti che riguarderanno Champions League ed Europa League in vista della prossima stagione.

Fase a gironi

Dal 2018/19, 17 squadre si qualificheranno automaticamente in base alla lista di accesso ricavata dal ranking UEFA per federazioni alla fine del 2016/17.

– Per l’edizione 2018/19, le contendenti saranno:

– Due squadre delle federazioni dal 1° al 5° posto nel ranking: Spagna, Germania, Inghilterra, Italia, Francia (10)

– Una squadra delle federazioni dal 6° al 12° posto nel ranking: Russia, Portogallo, Ucraina, Belgio, Turchia, Repubblica Ceca, Svizzera (7)

Dieci squadre, inoltre, accedono alla fase a gironi direttamente dalla UEFA Champions League: sei squadre eliminate nel percorso Piazzate (terzo turno di qualificazione e spareggi) e quattro eliminate nel percorso Campioni (spareggi).

Qualificazioni

Dal 2018/19 sono previsti due percorsi: il percorso Campioni e il percorso Piazzate. Le squadre partecipano in base alla lista di accesso ricavata dal ranking UEFA per federazioni alla fine del 2016/17.

Percorso Campioni (otto posti nella fase a gironi)

Il percorso è formato dalle squadre eliminate nel percorso Campioni di UEFA Champions League dal turno preliminare al terzo turno di qualificazione.

– Secondo turno di qualificazione: 20 squadre eliminate al turno preliminare e al primo turno di qualificazione di UEFA Champions League

– Terzo turno di qualificazione: 10 squadre eliminate al secondo turno di qualificazione di UEFA Champions League più 10 vincitrici al secondo turno di qualificazione di UEFA Europa League nel percorso Campioni

– Spareggi: sei squadre eliminate al terzo turno di qualificazione di UEFA Champions League più 10 vincitrici al terzo turno di qualificazione di UEFA Europa League nel percorso Campioni

Percorso Piazzate (13 posti nella fase a gironi)

Il percorso è formato dalle rimanenti partecipanti alla UEFA Europa League delle 55 federazioni e dalle squadre eliminate al secondo turno di qualificazione di UEFA Champions League nel percorso Piazzate

– Turno preliminare: partecipano 16 squadre

– Primo turno di qualificazione: entrano in gara 86 squadre più le otto vincitrici al turno preliminare

– Secondo turno di qualificazione: entrano in gara 27 squadre più le 47 vincitrici al primo turno

– Terzo turno di qualificazione: entrano in gara 15 squadre (comprese le tre eliminate al secondo turno di qualificazione di UEFA Champions League nel percorso Piazzate) più le 37 vincitrici al secondo turno

– Spareggi: partecipano le 26 vincitrici al terzo turno di qualificazione.

