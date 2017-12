UFFICIALE – Montella nuovo allenatore del Siviglia. I dettagli del contratto

Vincenzo Montella torna ad allenare.

L’ex tecnico del Milan inzierà la sua nuova avventura col Siviglia. Montella ha firmato un accordo col club di un anno e mezzo, fino al 30 giugno 2019.

Alle 18 è arrivata l’ufficialità e avrebbe anche già scelto lo staff: tra i suoi collaboratori ci sarà Enzo Maresca, che tornerà al Siviglia dopo aver trionfato da calciatore; Daniele Russo come vice, Nicola Caccia come collaboratore, oltre a Simone Montanaro come Match Analyst. Da valutare il preparatore atletico, infatti potrebbe essere Mario Innaurato, oggi nello staff di Gattuso, ma arrivato al Milan proprio grazie a Montella.