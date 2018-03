UFFICIALE: nuovi criteri di qualificazione e nuovi orari, ecco la nuova Champions League

Inoltre ci sono novità anche per le tv e i tifosi, visto che le partite verranno divise in due slot: 18.55 e 21 ore italiane. Ecco invece il resto delle modifiche:

FASE A GIRONI

– Dal 2018/19, 26 squadre si qualificheranno automaticamente in base alla lista di accesso ricavata dal ranking UEFA per federazioni alla fine del 2016/17. Per l’edizione 2018/19, le contendenti saranno: detentrice della UEFA Champions League (1), detentrice della UEFA Europa League (1), quattro squadre delle federazioni dal 1° al 4° posto nel ranking: Spagna, Germania, Inghilterra, Italia (16), due squadre delle federazioni al 5° e 6° posto nel ranking: Francia, Russia (4), campioni nazionali delle federazioni dal 7° al 10º posto nel ranking: Portogallo, Ucraina, Belgio, Turchia (4)