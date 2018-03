UFFICIALE – Sabatini lascia Inter e Suning, il comunicato

Nella giornata di ieri si è parlato della separazione tra Walter Sabatini e l’Inter a fine stagione.

La decisione di dirsi addio è arrivata in anticipo e Sabatini non sarà più il coordinatore tecnico di Suning e dell’Inter.

Il club cinese ha diramato un comunicato, ecco quanto si legge: “Suning Sports e Sabatini hanno raggiunto un accordo per la terminazione anticipata del contratto che lì lega, Sabatini non ricoprirà più il ruolo di direttore tecnico di Suning Sports. Il Club gli augura successo nella sua prossima esperienza lavorativa”.

