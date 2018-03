Ufficiale: Sarà Puma lo sponsor tecnico del Milan dal 1 luglio

Il Milan cambia ufficialmente sponsor tecnico, sarà la Puma infatti a vestire i rossoneri dal 1 luglio.

Accordo pluriennale, non si conoscono ancora precisamente le cifre, secondo i rumors dovrebbe diminuire la parte fissa che passerà da 20 milioni a 12, e dovrebbe aumentare la parte variabile legata ai risultati della squadra.

Ecco il comunicato del Milan:

“PUMA e AC Milan hanno annunciato oggi una partnership pluriennale, che unirà a partire dal 1° luglio 2018 due dei marchi più iconici e ambiziosi dell’industria calcistica.

PUMA diventerà Official Partner, Global Technical Supplier e Official Licensing Partner di AC Milan.

L’iconico marchio di PUMA firmerà pertanto le maglie da gioco del club rossonero, uno dei club di calcio più leggendari al mondo e sostenuto da un’ampia fan base globale. Nel corso dei suoi 119 anni di Storia, AC Milan ha vinto 18 titoli internazionali, tra cui 7 UEFA Champions League. AC Milan è il club italiano di maggior successo a livello internazionale e uno dei migliori nella storia del calcio. La nuova proprietà ha avviato un piano ambizioso per esprimersi al massimo livello.

Bjørn Gulden, Amministratore delegato di PUMA, ha dichiarato: “Siamo molto orgogliosi di questa partnership con AC Milan. È uno dei club di maggior successo nella storia del calcio con un ampio seguito in tutto il mondo ed il team e i suoi fan mostrano il vero spirito del calcio. A mio avviso quella dei Rossoneri è una delle maglie più iconiche del calcio. Non vediamo l’ora che il prossimo capitolo di questo leggendario club venga scritto insieme a PUMA.”

Marco Fassone, Amministratore delegato di AC Milan, ha commentato: “Esprimo particolare soddisfazione per l’annuncio di questa partnership con Puma, a cui siamo legati da reciproca stima e comune passione per i valori dello sport e del calcio. È un importantissimo brand internazionale, a cui saremo legati nelle prossime stagioni in un percorso strategico con l’auspicio e l’obiettivo di tagliare insieme nuovi e straordinari traguardi, fuori e dentro il campo.”

Fonte: Calciomercato.com

