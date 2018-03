UFFICIALE – Stramaccioni esonerato dallo Sparta Praga

Il tecnico ex Inter ed Udinese non è più l’allenatore dello Sparta Praga, l’ha comunicato il club ceco con una nota ufficiale.

Questa la nota del club ceco: “Lo Sparta ha deciso di esonerare l’allenatore Andrea Stramaccioni in seguito a un deludente inizio della seconda parte di stagione e in generale, per gli scarsi risultati dell’annata in corso Stramaccioni non continuerà a essere la guida della squadra come è stato deciso dal management del club e dai direttori. L’effetto della decisione è immediato. Prosegue la ricerca del nuovo allenatore che il club intende nominare il più presto possibile per permettergli di dirigere così la prossima sessione di allenamento”.

“Ringrazio gli sforzi del Presidente, ma dopo gli ultimi eventi era impossibile continuare”, ha dichiarato l’italiano che conclude così la sua seconda avventura all’estero dopo quella con il Panathinaikos lasciando la squadra al quinto posto della classifica del campionato ceco.

