Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Albiol? La sensazione è che sia disponibile, due giorni fa era già quasi pronto. Se invece del Lipsia ci fosse stato il Real Madrid lo avremmo visto in campo. Lo spagnolo si sta gestendo in maniera saggia. Domani, però, in campo vedremo i soliti noti”.

