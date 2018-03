Ugolini: “All’andata il peggior Napoli stagionale. Passare non è un danno”

Massimo Ugolini, giornalista Sky, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“All’andata è stata la partita peggiore del Napoli in questa stagione, peggio di quella contro il Feyenoord. Il Napoli stasera andrà alla ricerca della vittoria perché arricchirebbe anche il bagaglio di esperienza internazionale. Si andrà alla ricerca di quella giusta mentalità che poi potrà servire anche per portare vittorie a casa in campionato. Superare il turno in Europa League non sarebbe un danno, non scherziamo proprio”.

