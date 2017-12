Ugolini: “Due partite alla portata, altra storia con l’Atalanta. Napoli ha deficit in attacco”

Il giornalista di Sky, Massimo Ugolini, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss.

“Il Napoli ora ha due partite alla portata, poi contro l’Atalanta sarà un’altra storia. Diventare campioni d’inverno può essere importante. Il Napoli ha un deficit numerico in attacco, nel ruolo di Mertens, e il mercato sicuramente darà una mano. Formazione? A Crotone penso che giocherà Jorginho più di Diawara, che comunque non mi sorprenderebbe. Non era contento della sostituzione l’italo-brasiliano, ma chiaramente ci può stare”.