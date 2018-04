Ugolini: “Il Napoli deve ritrovare i gol contro la sfortuna”

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli del pareggio tra Napoli e Sassuolo e del possibile ruolo di Milik in questo finale di stagione.

“Il problema principale del Napoli è la mancanza di gol. Deve ritrovarli. C’è un calo di brillantezza e la causa potrebbe essere questa. La gara contro il Sassuolo non è stata agevolata dalla fortuna perché c’è stata anche la traversa di Milik ma non leviamo meriti alla squadra di Iachini che sta lottando per la salvezza.

Nel 4-2-3-1 Milik è capace di dare il meglio. Fece un grande esordio anche con il 4-3-3 ma forse ora non ha ancora il passo per reggere quel tipo di ruolo in quella posizione. Con il Chievo potrebbe giocare ma ha bisogno del supporto del trequartista”.

