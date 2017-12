Ugolini: “Maggio uomo del 2017, ecco perché. Mercato? Servono due rinforzi”

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Mercato? Oltre Inglese i nomi sono quelli: Younes e Verdi, per esempio. Dobbiamo provare a leggere le parole di Sarri che ha parlato di ruolo scoperto: in teoria sarebbero due, l’esterno basso e quello alto. La riflessione può essere fatta sul vice-Callejon, visto che Ounas è ancora un po’ acerbo.

Uomo del 2017? Vorrei spendere una parola per Christian Maggio, che ha ingoiato tanti bocconi amari e nonostante il contratto in scadenza, in questo momento così delicato con l’infortunio di Ghoulam si è fatto trovare pronto con prestazioni sempre oltre la sufficienza”.