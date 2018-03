Ugolini: “Napoli sfortunato, ma paga difetti di programmazione”

Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Il Napoli non è fortunato, sta pagando qualche difetto di programmazione. Siamo passati dall’apprensione per Mertens alla disperazione per Ghoulam. Sicuramente adesso si sonderà il mercato degli svincolati ma la priorità è la partita di stasera. I giocatori erano tutti provati, quelli che ho visto io anche in allenamento sono rimasti tutti scioccati e preoccupati, non volava una mosca. Anche su Milik peserà a livello psicologico questo episodio. E’ una brutta tegola per tutti, pensavi di aver recuperato l’esterno più forte del campionato, invece lo perdi per almeno altri due mesi”.

