Il giornalista, in diretta dal lungomare partenopeo, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Sky.

“Tra i tifosi del Napoli non ci sono reazioni particolarmente eclatanti per la vicenda Reina e questo è segno di grande maturità, detto ciò le cose potevano sicuramente essere gestite in modo diverso, da entrambe le squadre e Reina stesso. Avere un solo obiettivo potrebbe creare depressione nella squadra quando senti che ti potrebbe sfuggire”.

