Ugolini: “Superiorità del Napoli imbarazzante. Juve-Atalanta? Polemiche sterili”

Massimo Ugolini, corrispondente a Napoli di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.

“Napoli imbarazzante per superiorità, per capacità di gestire la partita, per il gioco e per la capacità offensiva. E’ una squadra che continua a stupire e che sta andando oltre le più rosee aspettative. Questa era una trasferta molto difficile, ma lo saranno tutte le partite da qui alla fine perché iniziano a pesare di più. Ma quello che abbiamo visto ieri è confortante per gli azzurri.

La Juventus è capace di reggere mentalmente il doppio, triplo impegno. Il problema semmai è di infortuni. Quello di Allegri è un metodo totalmente diverso di gestire la squadra rispetto a Sarri, facendo ruotare molto di più i suoi uomini e cambiando anche modulo. Le polemiche contro l’Atalanta sono un po’ pretestuose, altrimenti potremmo dire la stessa cosa al Napoli in Europa League. Gasperini ha fatto le sue valutazioni e se vogliamo dirla tutta è stata la Juventus a chiedere lo spostamento della partita, se si fosse aspettata mezz’ora si sarebbe potuto giocare. L’Atalanta non ha più nulla da chiedere al campionato mentre può ancora giocarsi la Coppa Italia, dopo l’impegno stressante in Europa League”.

