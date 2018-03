Ulivieri: “Lo scontro diretto determinerà chi vincerà lo Scudetto”

Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “Non sono d’accrodo quando Sarri dice “dobbiamo vedere perché abbiamo preso 4 gol”. Sono cose che capitano, contro la Roma il Napoli ha giocato bene, ha fatto una buona gara ed ha creato molto.

Il Napoli giocherà contro la Juventus ad armi pari. Il gioco degli azzurri porta a creare sempre. Sarri ha ragione quando dice che non è successo nulla. Loro devono andare avanto così sulla strada della grnade bellezza.

Il Napoli rispetto ad altre squadre è bello sul collettivo.

La Federazione Italiana deve andare a vedere alcune cose per il CT come il loro stipendio.

Di Biagio? Ero d’accordo quando è rimasto all’Under21, ha fatto un buon lavoro. Il CT deve essere un selezionatore. Sarri non andrebbe bene perché lui lavora sul campo, ci sarebbe bisogno che tutti adottassero le sue idee ma è impossibile.

Lo scontro diretto determinerà chi vincerà lo Scudetto. Queste due squadre vincono con tutte, la Roma è stata un’eccezione”.

