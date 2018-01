Renzo Ulivieri, presidente dell’Associazione Italiana Allenatori, presente all’evento delle figurine Panini ha parlato del prossimo ct della Nazionale italiana.

“Il prossimo tecnico della Nazionale non deve essere un allenatore. In Nazionale non servono bravi allenatori che hanno qualcosa da insegnare ma persone che sappiano scegliere e utilizzare il poco tempo che hanno a disposizione”.