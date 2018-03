Il centrocampista del Manchester City, Yaya Tourè, non si è presentato al ritiro della Costa d’Avorio

Secondo quanto riferisce Tuttosport il giocatore non si è presentato in ritiro con la sua Nazionale e la selezione ivoriana non ha notizie del giocatore.

La Costa d’Avorio come l’Italia non si è qualificata ai mondiali e Tourè come Buffon aveva il ruolo di guidare la rinascita della propria Nazionale.

Comments

comments