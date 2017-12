Un anno tinto di azzurro: il racconto da Gennaio a Maggio

Andiamo a rivivere le emozioni del 2017 azzurro, ci focalizzeremo sul periodo che va da Gennaio a Maggio:

Inizia con una vittoria il 2017 del Napoli, la prima partita si gioca il 7 gennaio al San Paolo contro la Sampdoria. Vittoria per 2-1 degli azzurri con goal di Tonelli nel finale. Dopo 3 giorni azzurri di nuovo in campo al San Paolo, ci sono gli ottavi di finale della Coppa Italia ed il Napoli affronta lo Spezia. Vittoria facile per gli azzurri che archiviano la pratica con un 3-1 e staccano il pass per i quarti di finale. Con lo stesso risultato il Napoli batterà anche il Pescara il 15 gennaio, sempre al San Paolo. Il 21 gennaio il Napoli sbanca il Meazza di San Siro vincendo 2-1 sul Milan, dopo 3 giorni al San Paolo arriva la Fiorentina per i quarti di finale di Coppa Italia, gli azzurri vincono 1-0 grazie ad una rete di Callejon al 71′, a fine partita verrano poi espulsi Hysaj e Oliveira ed entrambe le squadre chiuderanno la parttia in 10. Napoli-Palermo il 29 gennaio del 2017, chiude il mese di gennaio degli azzurri, e sopratutto ferma una serie di 5 vittorie consecutive del Napoli, finisce infatti 1-1 al San Paolo, vanno in vantaggio i rosanero con Nestorovski, pareggia il Napoli con Mertens.

Febbraio si apre con il roboante 7-1 rifilato al Bologna al Dall’Ara: il gol di Insigne e le triplette di Hamsik e Mertens stendono i felsinei, in gol con Masina. La settimana successiva al San Paolo arriva il Genoa, battuto per 2-0 grazie alle reti di Zielinski e Giaccherini. Il 15 febbraio è il giorno della grande sfida del Santiago Bernabeu: Insigne illude, poi Benzema, Kroos e Casemiro riportano sulla terra gli azzurri e regalano la vittoria al Real Madrid. Il Napoli si rialza subito e rifila tre gol a domicilio al Chievo: a segno Insigne, Hamsik e Zielinski, che rendono vano il gol clivense di Meggiorini. Il 25 febbraio arriva la prima delle due sconfitte raccolte dagli azzurri in campionato nel 2017: una doppietta di Caldara permette alla sorprendente Atalanta di imporsi al San Paolo. Tre giorni dopo arriva una nuova sconfitta, stavolta nella semifinale di andata di Coppa Italia: all’Allianz Stadium la Juve, non senza polemiche, vince per 3-1 grazie a due rigori di Dybala e a un gol di Higuain; di Callejon l’unico gol azzurro.

Il mese di marzo comincia con la vittoria nello scontro diretto contro la Roma: all’Olimpico gli azzurri si portano sul 2-0 con una doppietta di Mertens, poi Strootman accorcia le distanze e nel finale Reina, con una parata sensazionale, devia sul palo la conclusione di Perotti, salvando il risultato. Il 7 marzo si gioca il ritorno degli ottavi di finale di Champions League: per l’arrivo del Real Madrid il San Paolo è tutto esaurito. Il Napoli chiude la prima frazione di gioco in vantaggio, grazie al solito Mertens. Ma nella ripresa Sergio Ramos prima segna il gol del pareggio, poi propizia l’autorete dello stesso Mertens. Al 91′ Alvaro Morata chiude i giochi: 3-1 per i blancos. Gli azzurri reagiscono all’eliminazione europea e, il 12 marzo, si sbarazzano del Crotone con un netto 3-0, frutto di due gol di Insigne, inframezzati dalla rete di Mertens. Il marzo azzurro si chiude, causa pausa per le Nazionali, il 19, con la pazza partita del Castellani: il Napoli chiude il primo tempo in vantaggio di tre gol, grazie nuovamente a una doppietta di Insigne e a un gol di Mertens, che fallisce anche un rigore. Nella ripresa i toscani rialzano la testa e riaprono i giochi, con i gol di El Kaddouri e Maccarone, ma non riescono a fermare gli azzurri.

Aprile inizia con una doppia sfida dai risvolti amari per gli azzurri, che giocano due partite in quattro giorni al San Paolo contro la Juventus. Il match in campionato finisce 1-1 grazie al pareggio di Hamsik, che riesce a scardinare la chiusissima difesa bianconera, mentre nella gara di Coppa Italia gli azzurri si impongono per 3-2: il risultato però non basta a ribaltare il 3-1 dell’andata, pesantemente viziato dagli errori arbitrali. Il proseguo del cammino dei partenopei in campionato continua fino alla fine di maggio in maniera praticamente perfetta. Lazio, Udinese, Inter, Cagliari, Torino, Fiorentina e Sampdoria: ogni avversario cade sotto i colpi della squadra di Sarri. Tutti tranne il Sassuolo, che in una partita pazza al Mapei Stadium riesce a strappare il pareggio. E’ un 2-2 pesantissimo, a poche giornate dal termine, che di fatto deciderà in negativo la rimonta al secondo posto della Roma. All’ultima giornata, nonostante un’altra travolgente goleada contro la Samp, il Napoli deve accontentarsi del terzo posto e quindi dei preliminari di Champions. Ma al di là del risultato finale, la squadra conclude il campionato con una consapevolezza diversa. Con l’addio di Higuain ormai metabolizzato e il nuovo tridente leggero che ormai è divenuto garanzia di gol e spettacolo, Sarri e i suoi snobbano le vacanze estive, ricominciano gli allenamenti quanto prima possibile per provare l’attacco finale nel campionato corrente, consci di essersi trasformati oramai in uno dei Napoli più forti della storia azzurra.