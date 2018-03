Una pedina importante di Benitez non ci sarà a Palermo Dries Mertens salterà per squalifica la partita di domenica sera al Renzo Barbera alle 20.45 contro il Palermo. Il giocatore azzurro è stato ammonito in occasione della partita di ieri contro l’Udinese e di conseguenza sarà fermato dal giudice sportivo per un turno.

Articolo di Francesco Natalino

