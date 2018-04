Un giovane slovacco al centro del mirino di Giuntoli

Non solo Hamsik, il Napoli sembra essere interessato a Lobotka, giovane calciatore slovacco attualmente in forza al Celta Vigo. Di seguito le informazioni tecniche sul calciatore.

Stanislav Lobotka è un calciatore slovacco di 23 anni che attualmente gioca nel Celta Vigo, squadra che lo ha preso in prestito dal Nordsjaelland e che potrà riscattare alla cifra di 5 milioni di euro.

E’ un calciatore che usa prevalentemente il piede destro ma che sa farsi rispettare anche con il sinistro. E’ inoltre integro fisicamente, un solo infortunio in carriera, e molto corretto visto che non è mai stato squalificato.

Il giovane centrocampista agisce nella zona centrale del campo, più precisamente in mediana. Il suo talento lo ha reso un ‘insostituibile’ del Celta Vigo con la quale non ha saltato neanche una partita in campionato.

Oltre a Nordsjaelland e Celta Vigo, ha giocato anche per le giovanili dell’Ajax e per il Trencin in Slovacchia.

Calciatore poco propenso al gol (zero in questa stagione) inizia la sua carriera con la nazionale slovacca nel novembre del 2016.

Quest’anno nell’assegnazione del Pallone d’Oro slovacco si è classificato terzo dietro ad Hamsik e Skriniar.

