Un gol Krieziu stende il Genoa nel 1951

Il giorno 25 febbraio il Napoli ha giocato undici partite, nove in serie A, una in serie B ed una in Europa League, ottenendo tre vittorie e quattro pareggi, con quattro sconfitte.

Ricordiamo il 2-1 a Marassi al Genoa nella sesta di ritorno della serie A-1950/51

Questa è la formazione schierata da Eraldo Monzeglio:

Casari; Del Frati, Gramaglia; Todeschini, Remondini, Di Costanzo; Astorri, Dagianti, Amadei, Bacchetti, Krieziu

I gol: 35′ Remondini, 70′ Matri, 88′ Krieziu

Il Napoli chiuse quel 1950/51 al sesto posto alle spalle di Milan, Inter, Juventus, Lazio e Fiorentina.

Il gol in piena zona Cesarini che regalò il successo a Marassi porta la firma di Naim Krieziu. L’albanese vanta 40 gol nelle sue 158 presenze in maglia azzurra ed è il ventiquattresimo bomber della storia del Napoli..