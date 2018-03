Un’occasione di mercato per il Napoli

Le parole di Jackson Martinez sul suo futuro fanno sperare i suoi estimatori. Il colombiano ha espresso il desiderio di lasciare il Porto a fine stagione. Queste le sue dichiarazioni: “In estate molto probabilmente lascerò il Porto. In questa società sono cresciuto moltissimo, per il momento non penso al mio futuro e mi concentro per dare il massimo fine al termine della stagione. Non posso dire con precisione dove andrò, non so in quale campionato e in che squadra. Ci sono state molte voci sul mio conto e ho chiesto al mio agente di non dirmi nulla per concentrarmi meglio sul campo. Italia? Forse, ma non c’è nulla di concreto per ora”.

Articolo di Francesco Natalino

