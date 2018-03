Le prestazioni dell’attaccante sudamericano stanno facendo crescere l’orgoglio dei propri connazionali e dei propri concittadini che sono pronti a costruire una statua in suo onore.

A tal proposito è stata aperto un conto per raccogliere i fondi necessari.

“L’idea è venuta dai cittadini che mi chiedevano perché era stata fatta una statua in onore di Suarez e non di Cavani. Per cui abbiamo deciso di muoverci”. ha dichiarato Hugo Gomez, organizzatore dell’evento.

