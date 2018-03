“Chi va piano, va sano e lontano”. Milik già oltre i tempi dell’anno scorso

Il calciatore polacco, fermo ai box dallo scorso settembre, si avvicina gradualmente al ritorno in campo.

Senza nessun “concorrente” arrivato dal calciomercato, Arek Milik continua ad allenarsi sempre più a Castel Volturno con la speranza di tornare presto a giocare con la maglia del Napoli. Il centravanti polacco, infortunatosi lo scorso 23 settembre in casa della Spal, ha avuto l’ok medico al rientro in gruppo lo scorso 14 gennaio, a 114 giorni dal crac in Emilia, ma ad oggi non ha ancora visto il suo nome nella lista dei convocati di una gara.

Ben più veloce il recupero dello scorso anno per lo stesso tipo di infortunio, anche se all’altro ginocchio. Milik infatti ebbe il “lasciapassare” per gli allenamenti a 98 giorni dal ko, ottenne poi la sua prima convocazione per una gara a 118 giorni dall’infortunio (Bologna-Napoli 1-7), e infine tornò a giocare un match in quel di Madrid contro il Real due settimane dopo (130 giorni dallo stop).

Attualmente il polacco invece è fermo ai box già da 136 giorni e non ha ancora ricevuto nemmeno una convocazione per un match ufficiale dopo l’operazione. Evidentemente fra i detti “la prudenza non va mai troppa” e “chi va piano, va sano e va lontano” la società partenopea e lo stesso calciatore (che dovrà affrontare anche il Mondiale) vogliono un ritorno alla grande e in piena condizione, senza brutte sorprese. Magari in Europa League contro il Lipsia, chissà.

