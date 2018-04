Valcareggi: “Divorzio consensuale Giaccherini-Napoli, non ci siamo capiti”

Furio Valcareggi, agente di Giaccherini, ha parlato ai microfoni di Radio Marte della partita tra Napoli e Chievo dove il suo assistito troverà la sua ex squadra.

“Quello tra Giaccherini e il Napoli è stato un divorzio consensuale, non ci siamo capiti tatticamente e c’erano altri giocatori. Hanno voluto usarlo come esterno e il Napoli lì davanti ha quei tre che avrebbero fatto fare la panchina anche a Dybala. Perché giocano sempre gli stessi? Perché fino a poche giornate fa era primo in classifica e ora sta ancora lottando per lo scudetto. Ha ragione Sarri. Contro il Chievo? Il Chievo ha una possibilità solo se il Napoli ha una giornataccia e loro sono in grande forma”.

Comments

comments