Il Valencia vince e convince nel posticipo della Liga

Gli uomini di Marcelino conquistano 3 punti in Galizia grazie a Guedes e Rodrigo.

Non si ferma più il Valencia, la squadra bianconera espugna il campo del Deportivo La Coruña con un 2-1 che sta molto stretto per quanto visto in campo. La squadra di Marcelino ha dominato praticamente dal primo all’ultimo minuto la gara, nonostante la buona prova avversaria, ed ha portato a casa tre punti preziosi grazie ai gol dell’ex Benfica Gonçalo Guedes al 37′ e di Rodrigo al 68′. La rete della bandiera per i galiziani è stata invece segnata da Florine Andone allo scadere.

Il Valencia adesso è sempre più terzo in classifica, allungando a +8 sul Real Madrid sconfitto in casa nel pomeriggio (CLICCA QUI), ed è soli due punti dall’Atlético Madrid e otto dal Barcellona capolista.