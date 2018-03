Van der Meyde: “Younes-Napoli situazione strana. Non merita tutto questo”

Andy van der Meyde, ex giocatore dell’Inter, ha parlato di Amin Younes, giocatore acquistato dal Napoli e poi tornato a gennaio all’Ajax tra mille polemiche. In contrasto anche con il pubblico olandese, è stato relegato nella squadra B.

“È una storia strana, a volte parlo con Younes, ma non ha nulla da dire in proposito, è una situazione assurda anche per lui, so cosa ha passato e ha fatto tanto per l’Ajax. Non merita questo trattamento da parte dei tifosi olandesi, non è tutto come viene detto e scritto su di lui”.

