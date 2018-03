Var al Mondiale grazie all’Italia. Busacca: “Nella squadra ci saranno diversi italiani”

Al Mondiale di Russia verrà inserito anche il VAR.

L’Italia è stata presa come “esempio”. A Zurigo Massimo Busacca, capo degli arbitri della Fifa, espresso il sup pensiero: “Abbiamo seguito da vicino ciò che ha fatto la federcalcio e siamo molto soddisfatti della situazione. L’ottimo lavoro svolto in Italia ha certamente contato nell’odierna decisione dell’Ifab. La squadra di Var che verrà scelta per il Mondiale, vi saranno diversi italiani: abbiamo bisogno di specialisti e gli italiani dispongono indubbiamente di un’esperienza maggiore rispetto ad altri in questo campo specifico”.

Presente anche Boban, segretario generale aggiunto, che ha dichiarato: “La grande meticolosità, la dedizione, l’impegno mostrato in Italia durante i test con la Var hanno aiutato a far accettare la novità”.

Fonte: Ansa

Comments

comments