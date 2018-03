VAR, ipotesi “alla tedesca”: controllo spostato dallo stadio ad una sede a Milano

L’edizione odierna del Corriere della Sera parla della possibile ipotesi di un cambiamento nella gestione del VAR, in stile tedesco. Gli uffici sarebbero collocati nella sede della Lega Calcio di via Rosellini a Milano.

“Per il momento è un’ipotesi, ma ci si sta lavorando: dalla prossima stagione in Italia la Var potrebbe essere centralizzata, come accade in Germania. Gli arbitri davanti ai video non sarebbero più dislocati negli stadi, ma verrebbero convogliati tutti in una sala di controllo.

Essenzialmente perché in questo modo la gestione di uomini e mezzi sarebbe molto più semplice e lineare, e nello stesso tempo perché la presenza del Var 1 e del Var 2 allo stadio non dà effettivi vantaggi, visto che il collegamento avviene sempre via microfono. È anche una questione di costi, certo: la moviola centralizzata farebbe risparmiare un bel po’”.

Comments

comments