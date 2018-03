VAR, la Uefa blocca l’uso nella prossima Champions

L’ausilio tecnologico arbitrale non sarà impiegato nemmeno nella prossima edizione delle coppe europee.

Dopo l’impiego in Serie A e Bundesliga (e il futuro debutto in Ligue 1, Liga e Mondiale), stop europeo per la VAR: l’assistenza video per gli arbitri non sarà impiegata nelle partite della prossima edizione della Champions League, la 2018/19, come confermato da Aleksander Ceferin.

Il presidente Uefa, in assemblea ordinaria a Bratislava, ha parlato anche del futuro del calcio europeo:

“Stabilire un maggiore equilibrio competitivo rimarrà una priorità assoluta. Con la Nations League siamo sulla strada giusta per le nazionali, a livello di club invece serve ancora la nostra seria attenzione. Non posso promettervi la lunga, non sono un mercante di sogni o un politico. Combatterò con le unghie e con i denti per introdurre misure che ristabiliscano un certo equilibrio, ma non posso affermare che come risultato, club come lo Steaua Bucarest o la Stella Rossa di Belgrado diventeranno le prossime squadre a veder inciso il proprio nome nel trofeo della Champions League”.

Fonte: premiumsporthd

