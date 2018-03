Varriale: “Balotelli simbolo di integrazione, sabato sfida delicata contro la Roma”

Enrico Varriale, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli.

Queste le sue parole: “Balotelli è un grande simbolo di integrazione, io mi sono innamorato di lui non solo calcisticamente anche se col tempo si è perso. Balotelli per arrivare al Napoli dovrebbe accettare tutte le regole di Sarri e considerarsi un calciatore come gli altri .

Il Napoli è una squadra, sono compatti certo hanno trovato una squadra che ha vinto 6 scudetti consecutivi ma sabato sarà un incrocio importante. Il Napoli dovrà affrontare la gara contro la Roma con cautela ; la Lazio dopo il Napoli esprime il miglior calcio, è l’unica squadra italiana che ha battuto la Juventus due volte in una stagione”.

A cura di Sabrina Fiorenzano

