Varriale: “Chiusura anticipata del calciomercato ottima notizia”

Il calciomercato italiano verdà un cambiamento radicale.

Giovanni Malagò, presidente del Coni, nella giornata di ieri ha annunciato che cambieranno le date di chiusura: il 18 agosto si chiuderà il mercato estivo, il 18 gennaio si chiuderà la sessione invernale.

Enrico Varriale, giornalista, ha commentato in modo positivo questa decisione. Ecco il suo messaggio apparso su Twitter: “La chiusura del Calciomercato il 18 agosto in Estate,e il 19 gennaio in Inverno, annunciata da Malagò è un’ottima notizia per il calcio italiano e anche per l’informazione sportiva. Quando si gioca, stop alle trattative e pure a un circo mediatico a volte davvero stucchevole”.

