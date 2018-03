Il giornalista Rai, Enrico Varriale, commenta le stagioni di Napoli, Juventus e Roma sul suo profilo Twitter:

Definire fallimentare la stagione in caso di mancato scudetto è tanto assurdo x @sscnapoli quanto x @juventusfc, protagoniste di un duello unico in Europa.Nelle Coppe la squadra che finora ha fatto meglio è stata @OfficialASRoma deludente però in serie A come @acmilan e @inter.

— enrico varriale (@realvarriale) 16 febbraio 2018