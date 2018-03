Varriale: “Il Napoli ieri meritava il goal”

Enrico Varriale, giornalista, è intervenuto a Radio Marte

“ Il Genoa ha messo in difficoltà il Napoli in parecchie circostanze ma una squadra che colpisce pali, traverse e gioca bene meritava il goal e di vincere. Ora dobbiamo godere di un finale di stagione tutto da vivere. La primavera è la stagione migliore per le squadre di Sarri, giocano bene e palla a terra ma ora c’è da tenere sotto controllo la tenuta psicologica. Speriamo in un campionato bello e sono contento che ieri il Var è intervenuto più volte, è utile, non capisco chi gli va contro. Dopo la sosta il Napoli giocherà prima della Juve e questo potrebbe creare disagi e pressioni ai bianconeri, staremo a vedere” .

