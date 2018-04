Il collega di Rai Sport, Enrico Varriale, ha fatto un commento della partita di ieri sera tra Juventus e Real Madrid sul proprio account Twitter:

Considerazioni il giorno dopo #JuveReal

Un anno dopo #Cardiff il gap tra @realmadrid e @juventusfc è addirittura aumentato.

“Vincere è l’unica cosa che conta” funziona in Italia non in Europa dove, senza un gioco credibile,chi ha individualità migliori ti domina nettamente 1/3.

— enrico varriale (@realvarriale) 4 aprile 2018