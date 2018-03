Varriale risponde a Zampini su Twitter

Dopo la sconfitta del Napoli contro il Lipsia lo Juventino Zampini aveva criticato gli azzurri con un tweet, immediata la risposta di Varriale dopo la vittoria di ieri

Questo il tweet fatto da Zampini lo scorso 15 febbraio: “Prima sentenza stagionale: quelle sul Napoli “squadra col gioco più europeo d’Italia” erano le solite scemenze di casa nostra. Perso con City (due volte), Shakhtar, Feyenoord e Lipsia. Tornate pure a tifarli sfacciatamente in Italia, ma lasciate perdere cretinate sull’Europa”.

Da applausi la risposta del collega Rai Enrico Varriale: “Quanto hai ragione… Io ad esempio quando ho letto questo tuo tw ho faticato moltissimo a capire che non era un fake… da uno come te, abituato a vedere e apprezzare il “gioco europeo”, uno certe cose non se le aspetta”.

Comments

comments