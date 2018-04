Varriale: “Ad una battuta satirica non si risponde con toni volgari e violenti”

Crozza fa satira sulle dichiarazioni di Buffon e Benatia dopo la gara col Real Madrid e il difensore bianconero non la prende bene.

La risposta di Benatia non è stata delle più belle, ha usato parole forti (LEGGI QUI) che avranno delle conseguenze. Per ora c’è chi lo accusa di aver risposto in modo volgare ed Enrico Varriale, giornalista, scrive:

Ad una battuta satirica malriuscita,ma che resta satira,non si può rispondere con toni tanto volgari e violenti. Ma la cosa più triste è la timidezza nel condannare le dichiarazioni eccessive del dopo #RealJuve, di molti,che in altri casi meno gravi,sono stati censori implacabili pic.twitter.com/KPFxxKlu3X — enrico varriale (@realvarriale) April 17, 2018

