Venerato: “C’è ottimismo in casa-Napoli per Verdi, il Sassuolo vuole Maskimović”

Il giornalista di Rai Sport ha rilasciato delle dichiarazioni sul calciomercato ai microfoni dell’emittente radiofonica crc.

“Sono ottimista circa l’arrivo di Verdi per situazioni tecnico-tattiche che Giuntoli sviscererà al diretto interessato. De Laurentiis si prepara ad un investimento importante e nell’incontro con Sarri avrà chiesto all’allenatore se Verdi o Deulofeu avranno spazio.

Sui giovani, sui parametri zero e sugli investimenti futuri Sarri non mette becco, ma sui giocatori importanti con stipendi e carriere importanti la società fa una cernita e sottopone i nomi all’allenatore, quest’ultimo poi ne avalla o meno l’acquisto.

Confermo una notizia, è vero che il Sassuolo ha chiesto Maksimović. Il club cerca vari centrali, ma è chiaro che se dovesse partire il difensore serbo, il Napoli terrà Tonelli”.