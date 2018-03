Venerato: “Ecco perchè Sarri non rinnova”

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a Radio CRC

“In primis vi è una divergenza di carattere economico. L’allenatore punta ad uno stipendio di 4 milioni annui, in virtù del lavoro eccezionale svolto a Napoli, sia per i risultati, sia per la valorizzazione di diversi giocatori, in primis Jorginho, del quale al suo arrivo bloccò la cessione già decisa dopo l’acquisto di Valdifiori” .

“Il presidente si aspetterebbe richieste inferiori, anche perchè ritiene di essere stato il primo ad aver offerto una chance importante al mister” .

“Divergenze anche sui programmi. Anche su questo punto le idee di Sarri e del presidente non coincidono. Il mister, vorrebbe un innalzamento del livello complessivo della rosa mentre la società appare orientata a effettuare come sempre acquisti prospettici, in stile Torreira al massimo” .

