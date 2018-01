Venerato: “Giuntoli in Portogallo per definire Morais e Grimaldo”

Il giornalista di Rai Sport ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni dell’emittente radiofonica crc.

“Giuntoli è in Portogallo da ieri sera per mettere a punto i dettagli dell’operazione Morais, ma non solo. Il ds azzurro vuole ultimare i dettagli per l’acquisto di Grimaldo a giugno e poi credo abbia avuto un colloquio con Mendes, forse anche telefonico per capire se nella scuderia c’è qualche calciatore che può interessare.

_

Domani Innocentin sarà nella sede dell’Ajax per parlare del futuro di Younes e per capire se il calciatore accetterà il trasferimento in un’altra squadra fino a fine stagione. Il Napoli ha trattato Bernard parallelamente a Verdi, ma poi è saltato perché il calciatore voleva 4 milioni a stagione e così, come abbiamo scoperto da poco questa trattativa, magari scopriremo che il Napoli starà trattando un altro mister X. Non escludo che, seppur difficile, il Napoli da qui al 31 gennaio possa prendere un giocatore. Mi arrivano conferme di un interesse del Napoli per Torreira.

_

Maksimović andrà allo Spartak Mosca. Il club dovrà alzare l’offerta per il prestito oneroso, ma è una destinazione gradita al ragazzo e l’affare credo si chiuderà la prossima settimana. Tonelli, invece, resterà a Napoli. Giaccherini? Valcareggi intende guadagnare nei prossimi 18 mesi col Chievo quello che il calciatore guadagna attualmente col Napoli e poi nell’ultimo anno rimodulare il contratto con le cifre adatte ai clivensi. Il Napoli sa quindi che se vuole dismetterlo, dovrà partecipare allo stipendio del calciatore”.