Venerato: “Grimaldo bloccato dal Napoli per giugno. Younes firma fra 7 giorni”

Il giornalista di RaiSport, esperto di calciomercato, ha parlato ai microfoni dell’emittente radiofonica crc.

“Grimaldo vicino al Napoli secondo il quotidiano portoghese Record, ho conferme blindatissime su questa notizia, però il calciatore arriverà soltanto a giugno. Gli azzurri hanno chiuso con l’entourage del terzino per 5 anni a 2 milioni con bonus e diritti di immagine totalmente a favore della società azzurra. Si chiuderà senza clausola per una cifra intorno ai 30 milioni.

Younes? la prossima settimana firmerà un pre-contratto, Giuntoli è sempre vicino telefonicamente ai procuratori del calciatore e via mail si chiuderanno anche alcune problematiche burocratiche. Il Napoli ha in pugno il calciatore e dopo la firma vorrebbe forzare con l’Ajax per averlo già a gennaio”.