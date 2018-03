Venerato: “Il Napoli ha mandato un segnale all’Europa: con i titolari gioca un calcio paradisiaco”

Ciro Venerato ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio CRC.

Queste le sue parole: “Il Napoli ha dato un segnale forte all’Europa uscendone a testa alta . Ha fatto capire che quando gioca da Napoli con alcuni titolarissimi gioca un calcio paradisiaco. Ieri mi è venuta la pelle d’oca vedendo alcune giocate mi ha ricordato davvero il primo Barcellona di Guardiola . Per l’amor di Dio conta vincere, ma ci sono determinate squadre pur non vincendo restano negli almanacchi per il gioco. Fortunatamente per il Napoli ha vinto solo 2-0 perché per me bisogna puntare sul campionato”.

A cura di Sabrina Fiorenzano

