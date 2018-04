Venerato: “Rog-Bologna operazione disgiunta da Verdi-Napoli”

Il giornalista Ciro Venerato, corrispondente di Rai Sport, ha parlato ai microfoni dell’emittente radiofonica crc.



“Al Bologna piace Rog, ma bisognerà capire chi il prossimo anno allenerà il Bologna e non credo Donadoni. L’operazione Rog potrebbe essere portata avanti in maniera disgiunta da quella di Verdi per cui il Bologna chiede solo soldi, senza contropartite tecniche. La fila per Verdi va via via ingrossandosi perché, oltre a Napoli e Inter, anche altre squadre europee potrebbero essere sul calciatore.

Al Napoli piace Suso, è vero, ma la società partenopea non valuta affatto il calciatore 38 milioni. Ghoulam invece piace allo United ma potrebbe piacere anche al Psg, prima però aspettiamo il suo ritorno in campo. Dopo Reina? C’è da capire chi allenerà il Napoli l’anno prossimo. Al momento, il club si sta muovendo in base alle preferenze di Sarri e quindi cerca Leno e Rui Patricio”.

