Venerato: “Il Napoli pensa agli svincolati, Milić messo meglio fisicamente”

Il giornalista di RaiSport ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni dell’emittente radiofonica crc.

“Il Napoli vorrebbe prendere uno svincolato e ci sta pensando, non sa però chi prendere perché ogni calciatore ha dei pro e dei contro che Giuntoli sta valutando attentamente. Siqueira piace, ma non gioca da più di un anno. Paletta ha esperienza, ma vorrebbe delle garanzie anche per l’anno successivo mentre Milić (CLICCA QUI per l’intervista che il croato ci ha rilasciato in esclusiva venerdì. ndr) è messo fisicamente meglio degli altri, ma tecnicamente è inferiore. Alla fine il Napoli potrebbe anche pensare di continuare così”.

