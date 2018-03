Venerato: “Il Napoli ha scelto Hvroje Milić, resta un ultimo passo”

Il giornalista di Rai Sport ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni dell’emittente radiofonica crc.

“Il Napoli ha scelto Milić, adesso l’ultimo passo per l’ufficialità è che il calciatore scelga Napoli. Stamane il club azzurro ha avuto un colloquio con l’intermediario e con l’agente, il calciatore ha preso tempo perché a quanto pare al calciatore è arrivata anche un’offerta dalla Turchia. Il discorso è agonistico e tecnico, Giuntoli stamattina ha ribadito che a Sarri serve un terzino che possa fargli la combinata nelle partitelle e non avrà dunque molto spazio, mentre in Turchia potrebbe giocare di più”.

(CLICCA QUI per l’intervista esclusiva che Milić ha rilasciato a 100x100Napoli pochi giorni fa ai microfoni di Alberto Caccia)

Comments

comments